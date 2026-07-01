إسرائيل تقتل فلسطينيين اثنين بقصفين على مدينة غزة

غزة/ حسني نديم، ورمزي محمود/ الأناضول

قُتل فلسطينيان وأُصيب 3 آخرون، الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي بمسيرتين استهدف تجمعين للمدنيين في مدينة غزة.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة بوصول جثمان فلسطيني ومصابين اثنين بجراح خطيرة، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا للمدنيين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قتل الشاب محمد نعيم جندية وأصيب آخر، لم تُعرف هويته بعد، بجروح خطيرة، بقصف من مسيرة إسرائيلية في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، وفق مصدر طبي للأناضول.

وقال شهود عيان للأناضول إن استهداف الشاب جندية أدى إلى أضرار بعدد من المركبات في المكان.

ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أسفرت، حتى الثلاثاء، عن مقتل 1053 فلسطينيا وإصابة 3406 آخرين.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد قتلت إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.