إسرائيل تقتل شخصا وتنسف عدة منازل ومؤسسات رسمية جنوبي لبنان

إسطنبول/الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي، السبت، شخصا في غارة على بلدة معركة بقضاء صور جنوبي لبنان، كما نسف عدة منازل ومؤسسات رسمية بمدينة بنت جبيل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "مسيرة معادية استهدفت بلدة معركة بغارة، ما أدى إلى سقوط شهيد".

وأضاف أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت فجرا، على نسف منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبيل (جنوب)".

وفي قضاء النبطية، أفادت الوكالة بأن "الطيران الحربي المعادي نفذ الليلة الماضية 3 غارات على بلدة دير الزهراني".

والجمعة، دوت انفجارات "هائلة وغير مسبوقة" في سماء مدينتي مرجعيون والنبطية جنوبي لبنان، بسبب عمليات تفجير "ضخمة" نفذها الجيش الإسرائيلي، وفق الوكالة اللبنانية.

ويأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.