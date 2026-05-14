إسرائيل تقاضي "نيويورك تايمز" بعد تقرير عن تعذيب أسرى فلسطينيين تل أبيب تهاجم الصحيفة الأمريكية عقب نشر شهادات عن اغتصاب وتعذيب أسرى فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

القدس / الأناضول

أعلنت إسرائيل، الخميس، رفع "دعوى تشهير" ضد صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عقب نشرها تقريرا تناول شهادات عن تعرض أسرى فلسطينيين لاعتداءات جنسية وتعذيب داخل السجون الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر أصدرا تعليمات برفع دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز"، بزعم نشرها "أكاذيب" ضد إسرائيل.

والاثنين، أعد مراسل "نيويورك تايمز" نيكولاس كريستوف، تقريرا كشف خلاله عن تعرض أسرى فلسطينيين لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية ممنهجة، شملت أيضًا أطفالاً، على يد جنود إسرائيليين ومستوطِنين وحراس سجون.

وهاجمت الوزارة الصحيفة، وقالت في بيان نشرته على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الاثنين: "اليوم، اختارت صحيفة نيويورك تايمز نشر واحدة من أسوأ افتراءات الدم التي ظهرت في الصحافة الحديثة" وفق تعبيرها.

وادّعت أن "هذا النشر ليس من قبيل الصدفة"، بل هو جزء ممّا سمته "حملة مضلّلة ومُحكَمة التنظيم ضد إسرائيل، تهدف إلى وضعها على القائمة السوداء للأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)".

وقال مراسل "صحيفة نيويورك تايمز" نيكولاس كريستوف، عبر منصة "إكس" مساء الاثنين، إنه خصص تقريره لتوثيق "حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي واسعة النطاق" التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، رجالا ونساءً، داخل السجون الإسرائيلية.

وأضاف: "حُذِّر ضحايا الاعتداء من التحدث عما عانوه - بل قيل لهم أحيانًا إنهم سيُقتلون أو يُغتصبون إذا أدلوا بتصريحات - لكنهم وجدوا الشجاعة للقيام بذلك".

وتابع: "وصف رجل تعرضه للاغتصاب 3 مرات في يوم واحد في سجن إسرائيلي، وكانت المرة الثالثة بعد محاولته الاحتجاج".

وأردف كريستوف عن مقاله: "وقالت شابة إن الحراس كانوا يدخلون في بداية كل نوبة عمل ويجردونها من ملابسها ويعتدون عليها. وأفادت أخرى أنها عُرضت عليها صور لها وهي تُغتصب، وحُذِّرت من أنها ستُنشر ما لم تتعاون مع المخابرات الإسرائيلية. حتى أن ثلاثة أطفال كانوا محتجزين أخبروني أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي".

والأربعاء، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المعلومات التي كشف عنها تقرير كريستوف، بشأن تعرض أسرى فلسطينيين للعنف الجنسي والاغتصاب داخل السجون الإسرائيلية، تتوافق مع النتائج التي توصلت إليها المنظمة الحقوقية الدولية في تحقيقاتها السابقة.

فيما أعلن متحدث العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، دعم الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيقات مستقلة بشأن الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

وفي يناير الماضي، نشرت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان تقريراً وثّق انتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، استناداً إلى شهادات معتقلين فلسطينيين أُفرج عنهم، تحدثوا عن تعرضهم لأشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي.

وتضمن التقرير شهادات عن التجريد القسري من الملابس، والضرب العنيف على الأعضاء التناسلية، واستخدام الكلاب ضد المعتقلين، إضافة إلى اعتداءات جنسية باستخدام أدوات مختلفة، وفق ما ورد في التقرير.