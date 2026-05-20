إسرائيل تفرج عن 7 أسرى من غزة والصليب الأحمر يتولى نقلهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها سهلت نقلهم إلى وسط غزة وتطالب بالسماح لها بزيارة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية..

إسطنبول/ الأناضول

أفرجت إسرائيل، الأربعاء، عن 7 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، فيما تولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهيل نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إن طواقمها سهلت نقل 7 معتقلين أفرجت عنهم إسرائيل من معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما ساعدت في تواصلهم مع عائلاتهم ولمّ شملهم بها.

وأضافت اللجنة أنها "سهلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أفرج عنهم بهذه الطريقة".

ولم يذكر البيان أسماء المفرج عنهم أو تفاصيل حالتهم الصحية أو توقيت الإفراج بدقة.

وأشارت اللجنة إلى أن عمليات الإفراج الإسرائيلية غير المنتظمة تأتي في سياق متكرر منذ صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها حركة "حماس" مع إسرائيل عبر وسطاء في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والتي أفرجت خلالها تل أبيب عن 1700 أسير من غزة.

كما أوضحت أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة ضرورة إبلاغها بمصيرهم وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم.

وأكدت اللجنة أنه، وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية وتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهم، إضافة إلى تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.

ولفتت إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية تواصل انتظار أي معلومات عن ذويها المعتقلين، وسط قلق متزايد على أوضاعهم الصحية والإنسانية، مشيرة إلى استمرار حوارها مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن خطة تهدف إلى إنهاء الحرب.

وكانت الحرب في قطاع غزة، التي استمرت عامين بدعم أمريكي، قد خلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و90 سيدة، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، وسط تقارير عن التعذيب والإهمال الطبي.



