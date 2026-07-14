محافظة القدس قالت إنه تم إغلاق باب الملك فيصل لمدة نصف ساعة بالتزامن مع تنفيذ تدريبات عسكرية داخل باحات المسجد..

إسرائيل تغلق أحد أبواب المسجد الأقصى قبل أن تعيد فتحه محافظة القدس قالت إنه تم إغلاق باب الملك فيصل لمدة نصف ساعة بالتزامن مع تنفيذ تدريبات عسكرية داخل باحات المسجد..

رام الله/ الأناضول

أغلق الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، باب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس، لمدة نصف ساعة بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أبواب المسجد الأقصى المبارك".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية لم تسمها قولها إن "قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى، بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية".

بدورها، ذكرت محافظة القدس في بيان أن "قوات الاحتلال أغلقت باب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، لمدة نصف ساعة، بالتزامن مع تنفيذ تدريبات داخل باحات المسجد الأقصى".

وأضافت: "كما فرضت قوات الاحتلال تشديدات وإجراءات مشددة على بقية أبواب المسجد، ما أعاق حركة دخول وخروج المصلين خلال فترة الإغلاق".

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، حيث قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في تقرير الأحد، إن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى 26 مرة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وبحسب التقرير، اقتحم 4 آلاف و212 مستوطنا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، بحماية قوات إسرائيلية.