إسرائيل تعلن مهاجمة 150 هدفا بلبنان و"حزب الله" يقصف مستوطنات

القدس / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، مهاجمته أكثر من 150 هدفا في لبنان خلال آخر 24 ساعة، فيما استهدف "حزب الله" مستوطنات بطائرات مسيرة.

وقال الجيش في بيان إنه هاجم خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ما ادعى أنها "أكثر من 150 بنية تحتية ومسلحين تابعين لحزب الله في صور والنبطية (جنوب) والبقاع (شرق)".

ولاحقا، دوَّت صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية، بينها شلومي.

وقال الجيش في بيان: "عقب الإنذارات في شلومي، رُصد سقوط مسيرات مفخخة أطلقها حزب الله داخل إسرائيل، بالقرب من الحدود مع لبنان، ولم تقع إصابات".

الجيش تابع: "اعترض سلاح الجو هدفا جويا مشبوها (يقصد مسيرة) تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان".

وعقب ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "شوميرا" شمالي إسرائيل، بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن مسيرة انفجرت في منطقة "شوميرا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كما قال الجيش: "بعد تفعيل صفارات الإنذار بشأن تسلل مسيرات معادية في عدة مناطق شمال البلاد، تم رصد سقوط عدد من الطائرات المسيرة المتفجرة، ويجري التحقيق في الحادث".

ولم يدلي الجيش بمزيد من التفاصيل عن مناطق سقوط المسيرات، كما لم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة بشأن احتمال وجود خسائر بشرية وأضرار مادية، إذ تفرض إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج رد "حزب الله" العسكري.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وبرغم وقف إطلاق النار، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات توغل في جنوب لبنان يهدم ويفجر خلالها مئات المنازل والمباني ويهاجم لبنانيين يزعم إنهم عناصر في "حزب الله".

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 فرق عسكرية تتوغل في جنوب لبنان.

وفجر الأربعاء، قُتل شخصان وأُصيب ثالث بغارة شنها الطيران الإسرائيلي على قضاء صور بمحافظة جنوب لبنان، في أول أيام عيد الأضحى.

وقتلت إسرائيل 31 شخصا وأصابت 40 على الأقل ودمرت عشرات المنازل في 152 هجوما على جنوبي وشرقي لبنان الثلاثاء، في أكثر الهجمات عنفا منذ بدء وقف إطلاق النار.

ويرد "حزب الله" على هذه الخروقات بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3213 قتيلا و9737 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.