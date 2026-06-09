في منطقة جبل راميم" في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل..

إسرائيل تعلن قتل شخص بداعي إطلاقه النار نحو قواتها قرب الحدود مع لبنان في منطقة جبل راميم" في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل..

القدس / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قتل من ادعى أنه مسلح أطلق النار على قواته قرب الحدود مع لبنان.

وقال في بيان: "ورد بلاغ أولي عن إطلاق نار باتجاه قواتنا بمنطقة جبل راميم" في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل".

وأضاف: "وقد ردّت القوات بإطلاق النار وقضت على مسلح، دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا".

الجيش تابع أن قواته "تواصل أعمال التمشيط في المنطقة، إلى جانب طائرات تم استدعاؤها".

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي على الفور عن هوية المسلح.

وفي البداية، ذكرت هيئة البث الرسمية أن الحدث وقع داخل لبنان قرب الحدود الإسرائيلية، ثم أفادت بأنه وقع داخل إسرائيل.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن ما حدث هو عملية تسلل من لبنان، الذي تشن عليه إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا خلّف 3666 قتيلا و11321 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وبرغم هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي وممددة حتى مطلع يوليو تموز المقبل، تواصل العدوان عبر قصف يومي دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى جنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.