إسرائيل تعلن سقوط مسيّرتين قادمتين من لبنان في الشمال

زين خليل/الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، سقوط طائرتين مسيّرتين قادمتين من لبنان في شمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "عقب صفارات الإنذار التي تم تفعيلها قبل وقت قصير بشأن تسلل طائرات مسيرة في عدة مناطق في شمال البلاد، تم رصد سقوط هدفين جويين مشبوهين في إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان".

وأضاف أن الحادث "قيد التحقيق"، مدعيا عدم وقوع إصابات جراء سقوط المسيّرتين.

وتفرض إسرائيل تعتيما على نتائج هجمات "حزب الله"، مع رقابة على وسائل الإعلام وتحذيرات من نشر صور أو معلومات تتعلق بالخسائر أو المواقع المستهدفة.

وأظهرت مقاطع مصورة بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث، لحظة سقوط إحدى المسيّرتين قرب مستوطنة "شلومي" شمال البلاد.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت قبل ذلك بقليل في مستوطنات "بيتست" و"شلومي" و"رأس الناقورة" بالجليل الغربي.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أربع طائرات مسيّرة تابعة لحزب الله أصابت بالفعل أهدافًا داخل إسرائيل خلال اليومين الماضيين، من دون أن تردّ إسرائيل حتى الآن باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك خلافًا تامًا للتعهدات التي قدمها رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الدفاع (يسرائيل كاتس)".

ويأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على البلاد منذ 2 مارس/ آذار الماضي بلغت 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.