إسرائيل تعلن سقوط صواريخ ومسيرات قرب قواتها جنوبي لبنان

أقر الجيش الإسرائيلي، الأحد، بسقوط صواريخ ومسيرات قرب قواته المتوغلة في جنوب لبنان، وادعى عدم وقوع إصابات.

وقال في بيان: "أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيّرة مفخخة خلال ليلة الأحد على قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة جنوب لبنان".

وأضاف: "سقطت الطائرات المسيرة والصواريخ بالقرب من القوات، ولم تُسجّل أي إصابات في صفوفها"، وفق ادعائه، بينما تفرض إسرائيل تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائرها البشرية والمادية بشأن حروبها على أكثر من دولة في المنطقة، وتمنع تداول الصور والفيديوهات بشأن ذلك.

وباتت مسيرات حزب الله في الآونة الأخيرة مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل، حيث وصفها بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، داعيا الجيش إلى إيجاد حل.

يأتي ذلك بينما انعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، الخميس، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، التي انتهت بتمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 45 يوما إضافية حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وكان الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل/ نيسان الماضي، قبل تمديده لمدة شهر حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

وسبق أن عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، في إطار مسار تفاوضي ترعاه واشنطن.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 2969 شخصا وإصابة 9112 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

