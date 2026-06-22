اعتقال المشني يرفع عدد طلبة الثانوية العامة المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 66 طالبا، لهذا العام..

إسرائيل تعتقل طالبا فلسطينيا قبل ساعات من امتحانه جنوبي الضفة اعتقال المشني يرفع عدد طلبة الثانوية العامة المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 66 طالبا، لهذا العام..

الخليل/ الأناضول

قال نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل طالبا من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قبل ساعات من توجهه لتقديم امتحان الثانوية العامة.

وأوضح النادي، في بيان أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الطالب فجر أحمد المشني (18 عاما) من بلدة الشيوخ شمال شرقي الخليل، رغم أنه كان مقرراً أن يتقدم لامتحان الثانوية العامة في وقت لاحق.

وأضاف أن اعتقال المشني يرفع عدد طلبة الثانوية العامة المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 66 طالبا، لهذا العام.

واعتبر النادي أن "استمرار اعتقال طلبة الثانوية العامة يشكل انتهاكا لحقهم في التعليم".

وأكد أن السلطات الإسرائيلية صعّدت منذ بدء الإبادة في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 "من حملات الاعتقال التي استهدفت الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، على نحو غير مسبوق في الضفة الغربية".

وأشار النادي إلى أن "الطلبة المعتقلين يواجهون، إلى جانب حرمانهم من استكمال تعليمهم، أوضاعا بالقاسية، تشمل التعذيب وسوء المعاملة والتنكيل، فضلا عن حرمانهم من التواصل الطبيعي مع عائلاتهم".

وانطلقت، السبت، امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل موحد للمرة الأولى منذ اندلاع الإبادة الإسرائيلية بغزة، وتستمر حتى 8 يوليو/ تموز المقبل بالضفة، بينما تتواصل حتى 29 من الشهر نفسه بالقطاع.

ويأتي اعتقال المشني ضمن حملات التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده الضفة عبر الجيش والمستوطنين، والذي أسفر من أكتوبر 2023 عن مقتل 1173 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 واعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.

