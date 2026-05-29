إسرائيل تصادق على توسيع مستوطنة قرب أريحا على حساب أراض فلسطينية وفق بيان لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية..

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

صادقت السلطات الإسرائيلية على مخطط هيكلي لتوسيع مستوطنة قرب أريحا شرقي الضفة الغربية، عبر بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة، وفق هيئة فلسطينية حكومية.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان مساء الخميس، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت على مخطط هيكلي استعماري ضخم لصالح مستعمرة (مستوطنة) مسواة المقامة على أراضي المواطنين في منطقة غور الفارعة بمحافظة أريحا".

وأضافت أن المخطط الجديد يأتي "في إطار سياسة التوسع الاستعماري المتسارعة التي تستهدف منطقة الأغوار الفلسطينية".

وأوضحت أن المخطط يهدف إلى إقامة 517 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ1692 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)، بما يشكل "توسعا كبيرا في البنية الاستعمارية للمستعمرة على حساب الأراضي الفلسطينية في المنطقة".



وأضافت الهيئة أن المخطط لا يقتصر على البناء السكني، بل يشمل إقامة مؤسسات عامة ومناطق خدمات وبنى تحتية وشبكات طرق ومناطق مفتوحة ومرافق تشغيلية، "الأمر الذي يعكس توجها إسرائيليا واضحا لتحويل المستعمرة إلى كتلة استعمارية متكاملة وقابلة للتوسع المستقبلي".

وتابعت أن المخطط يأتي أيضا "ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تكريس السيطرة على منطقة الأغوار الفلسطينية وعزلها ديمغرافيا وجغرافيا، عبر التوسع الاستعماري والسيطرة على الأراضي ومنع التوسع الفلسطيني الطبيعي".

وأشارت إلى أن مشاريع البنى التحتية والطرق الاستيطانية تشكل أحد أخطر أدوات "الضم الزاحف" وفرض الوقائع على الأرض.

وحذرت الهيئة من "خطورة التصعيد الاستعماري الجاري في الأغوار"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية.

ووفق معطيات الهيئة حتى 30 مارس/ آذار الماضي، تجاوز عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية 542، يقطنها أكثر من 780 ألف مستوطن.

وتتوزع هذه الكيانات بين 192 مستوطنة و350 بؤرة، منها أكثر من 165 أقيمت بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2023، و59 بؤرة خلال عام 2025 وحده.

وتشير الهيئة إلى أن جهات التخطيط الإسرائيلية درست، بعد 7 أكتوبر 2023، ما مجموعه 390 مخططا هيكليا لصالح مستوطنات في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى قرارات غير مسبوقة بإقامة أكبر عدد ممكن من المستوطنات في 54 موقعا.