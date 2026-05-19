إسرائيل تستولي على 40 قاربا بـ"أسطول الصمود" وتعتقل 300 ناشط

القدس / الأناضول

أفاد مصدر أمني إسرائيلي، الثلاثاء، بأن الجيش استولى على أكثر من 40 قاربا بـ"أسطول الصمود العالمي" المتجهة إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار الذي تفرضه تل أبيب على الفلسطينيين، واعتقل 300 ناشط، وفق إعلام عبري.

ونقل موقع "والا" الإخباري الخاص، عن المصدر الذي يسمه، قوله: "السيطرة على أكثر من 40 قاربا، واعتقال أكثر من 300 مشارك من الأسطول المتجه إلى غزة".

وأكد المصدر أن القوات الإسرائيلية لم تسيطر على جميع قوارب الأسطول بعد، والقوارب الأخرى بقيت في عرض البحر المتوسط.

ووفق المصدر "لم تُقرر القيادة السياسية بعد مصير الناشطين، وغير معروف ما إذا ستنقلهم إلى إسرائيل أم إلى دولة في المنطقة".

"والا" نقل عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيطر على أجهزة اللاسلكي في سفن بالأسطول، وقام بتشغيل أغنية بريتني سبيرز الشهيرة: "أوبس!... فعلتها مجددا"، في إشارة إلى السيطرة مجددا على الأسطول.

وبمشاركة 54 قاربا، أبحر الأسطول، الخميس، من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007.

وبدأ الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين، بالاستيلاء على قوارب بالأسطول واعتقال مشاركين فيه، وهو ما قوبل بموجة إدانة واسعة، منها منظمة العفو الدولية التي وصفت هذه الخطوة بأنها عمل "مخز ولا إنساني".

وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي، شن الجيش الإسرائيلي هجوما في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت استهدف قوارب تابعة للأسطول، الذي ضم 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

واستولت إسرائيل آنذاك، على 21 قاربا على متنها نحو 175 ناشطا، فيما واصلت بقية القوارب رحلتها باتجاه المياه الإقليمية اليونانية.

ولاحقا، وفي المياه الدولية، أفرجت القوات الإسرائيلية عن الناشطين، باستثناء اثنين (إسباني وبرازيلي) اقتادتهما إلى مراكز احتجاز في الداخل، قبل أن ترحلهما لاحقا.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم حوالي 1.5 مليون نازح، أوضاعا إنسانية كارثية في قطاع غزة، تفاقمت بسبب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن مجاعة غير مسبوقة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل عملياتها عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي، ما أسفر عن مقتل 877 فلسطينيا وإصابة 2602 آخرين، وفق بيانات محلية.