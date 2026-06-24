الجيش الإسرائيلي ادعى أن هذه المواقع أُنشئت بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025

إسرائيل تزعم تدمير 4 مواقع إطلاق صواريخ بقطاع غزة الجيش الإسرائيلي ادعى أن هذه المواقع أُنشئت بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025

زين خليل، رمزي محمود / الأناضول

زعم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه هاجم ودمّر أربعة مواقع لإطلاق الصواريخ في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وادعى في بيان على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه هاجم ودمّر أربعة مواقع لإطلاق الصواريخ الليلة الماضية، وأنها أُنشئت بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

كما زعم الجيش أن هذه المواقع كانت جاهزة لإطلاق صواريخ على قواته وعلى إسرائيل، وأنها شكّلت "تهديداً مباشراً".

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنت مساء الثلاثاء، غارات على شمالي قطاع غزة، استهدفت بعضها أراضي تضم خياماً تؤوي نازحين.

وأفاد مراسل الأناضول في غزة بأن إحدى الغارات استهدفت تجمعاً لخيام نازحين في منطقة الشيخ عجلين، أسفرت عن دمار واسع وأضرار لحقت بعشرات الخيام في المنطقة ومحيطها.

كما استهدفت ثلاث غارات أخرى أراضي خالية في منطقتي السودانية والعطاطرة، وفي محيط نادي التفاح شرق حي التفاح بمدينة غزة.

ووفق مصادر محلية، تقع الأراضي المستهدفة في مناطق نائية قرب مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو إصابات جراء تلك الغارات.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً على قطاع غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألفاً آخرين، وفق بيانات السلطات الصحية في القطاع.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، لا تزال الأوضاع الإنسانية في غزة صعبة، بسبب تنصل إسرائيل من الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.