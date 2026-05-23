إسرائيل تدمر مبنيين وسط غزة بعد إنذار بإخلاء مربعين سكنيين

غزة/ الأناضول

نزوح عشرات العائلات من المربعين خلال ساعات الليل وسط حالة من الهلع في صفوف النساء والأطفال

دمار واسع طال عشرات المنازل المحيطة بالمبنيين المستهدفين

قصف الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، مبنيين وسط قطاع غزة، بعد إنذار بإخلاء مربعين سكنيين ونزوح عشرات العائلات، ما أثار حالة من الهلع في صفوف النساء والأطفال.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو سيف، في شارع العشرين، بمخيم النصيرات وسط القطاع، بعد اتصال هاتفي أنذر خلاله سكان مربع سكني كامل بالإخلاء.

وفي سياق متصل، استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى آخر يضم محالا تجارية في مخيم البريج وسط القطاع، بعد اتصال هاتفي أنذر سكان مربع سكني كامل في محيط المنزل بالإخلاء، وفقا للمصادر.

وأضافت المصادر، أن الإنذارين تسببا في نزوح عشرات العائلات وسط حالة من الهلع في صفوفهم، لا سيما الأطفال والنساء.

كما أشارت إلى أن الغارتين تسببتا في تدمير المبنيين المستهدفين بشكل كامل، إلى جانب أضرار واسعة في عشرات المباني المجاورة.

من جانبها، قالت مصادر طبية إن فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح متوسطة جراء الغارة الإسرائيلية على مخيم البريج، جرى نقلهما لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

ويأتي ذلك ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والتي أسفرت -حتى الجمعة- عن مقتل 883 فلسطينيا وإصابة 2648 آخرين.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.