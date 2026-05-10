إسرائيل تدعي مهاجمة 40 بنية تحتية لـ"حزب الله" بعدوانها على لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لم يعقب الحزب..

​​​​​​​​​​​​​​زين خليل/ الأناضول

ادعى الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه هاجم 40 بنية تحتية لـ"حزب الله" وقتل 10 من مسلحيه في جنوبي لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال في بيان: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة هاجمت قوات الفرقة 91 أكثر من 40 بنية تحتية وقضت على ما يزيد على 10 عناصر من "حزب الله" كانوا يعملون بالقرب من قواتنا في جنوبي لبنان".

وادعى أن من بين الأهداف التي هاجمها مبانٍ "استُخدمت لأغراض عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصة إطلاق".

كما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان منفصل، إنه اعترض هدفا جويا "مشبوها" (يقصد طائرة مسيرة) في المنطقة التي تتواجد فيها قواته بجنوبي لبنان.

وتشكل طائرات "حزب الله" المسيرة العاملة بتقنية الألياف الضوئية تحديا كبيرا لقوات الجيش الإسرائيلي، إذ تقتل وتصيب عسكريين وتقر تل أبيب بصعوبة رصدها واعتراضها.

وحتى الساعة 08:25 "ت.غ" لم يعقب "حزب الله" على بياني الجيش الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد السكان، حسب معطيات رسمية لبنانية.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى.



وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

