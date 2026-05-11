إسرائيل تدعي تعطل مروحية بلبنان وعدم تعرضها لهجوم

القدس/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن مروحية تابعة له أصيبت بما قال إنه "عطل فني" أثناء محاولة إجلاء عسكريين جرحى في جنوبي لبنان.

وقال عبر بيان: "خلال عملية جوية لإجلاء جرحى في جنوبي لبنان اليوم (الاثنين)، هبطت مروحية في منطقة الإنقاذ، لكنها لم تتمكن من الإقلاع بسبب عطل فني".

وأضاف أنه "تم إرسال مروحية أخرى لإجلاء الجرحى، فيما قامت الفرق الفنية بإصلاح العطل، وغادرت المروحية".

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي طبيعة العطل الفني، وادعى أن "المروحية لم تُصب بنيران معادية"، في إشارة لهجمات "حزب الله".

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من حقيقة ما تعرضت له المروحية، إذ يفرض الجيش الإسرائيلي تعتيما شديدا على نتائج رد الحزب.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها "حزب الله".

ويشن الحزب هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، ردا على خروقات تل أبيب الدموية لوقف إطلاق النار.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف 2846 قتيلا و8693 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وبدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.