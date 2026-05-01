إسرائيل تدعي تدمير 900 "بنية تحتية" في بنت جبيل جنوبي لبنان

القدس / الأناضول

المعطيات ميدانية تظهر أن الاستهداف طال منازل ومبانٍ سكنية

ادعى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه دمّر أكثر من 900 بنية تحتية في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تشير فيه معطيات ميدانية إلى أن الاستهداف طال منازل ومبانٍ سكنية.

وقال الجيش في بيان إن قواته نفذت خلال الأسابيع الأخيرة عمليات في بلدة جبيل، مدعيا "تدمير 900 بنية تحتية معادية والعثور على وسائل قتالية، وتصفية أكثر من 200 مسلح خلال اشتباكات وغارات جوية".

وأضاف أن سلاح الجو دمّر ملعب البلدة بدعوى العثور عليه "مفخخًا".

وتظهر مقاطع الفيديو التي ينشرها الجيش الإسرائيلي والمتداولة عبر منصات التواصل، أن البنى التحتية هي منازل ومباني.

وفي 17 أبريل/ نيسان بدأت هدنة لمدة 10 أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وأخرى في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.

