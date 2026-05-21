إسرائيل تخطر بهدم 8 منشآت ومنازل فلسطينية شرقي القدس

رام الله/ الأناضول

أخطرت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، بهدم 8 منشآت ومنازل فلسطينية في بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت محافظة القدس، في بيان وصل الأناضول، بأن الإخطارات استهدفت منشآت ومنازل في منطقة "طبلاس" في حزما.



وشملت الإخطارات، وفق البيان، منزل المواطن خالد عبد الله أبو حمدان، ومغسلة تعود لعلي محمد أحمد رزق، ومنجرة للمواطن نادي محمد أحمد رزق، وبقالة للمواطن أحمد محمد أحمد رزق، إضافة إلى "كرفان" يعود لرياض أحمد سلامة.

كما شملت الإخطارات 3 منازل أخرى تعود لكل من أبناء أحمد سلامة، ومحمد عبد الله قاسم، وأبناء سلامة عبد الله قاسم، وفق المحافظة.

وتصاعدت سياسة إسرائيل بهدم المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بهدف الضغط على الفلسطينيين والتضييق عليهم لترك منازلهم وأراضيهم والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي وقت سابق الأربعاء، هدمت قوات من الجيش الإسرائيلي منشآت سكنية وحظائر مواشي في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية شرقي الضفة، ومصنعا للأسمنت في قرية خربثا بني حارث غرب مدينة رام الله وسط الضفة.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال أبريل/ نيسان الماضي 37 عملية هدم طالت 78 منشأة، بينها 37 منزلا مأهولا، إضافة إلى إخطار 21 منشأة بالهدم.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها حملات دهم واعتقال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

