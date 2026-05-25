إسرائيل تتهم حزب الله بتجاوز “خط أحمر” بعد هجوم مسيرة على رأس الناقورة وفق تصريحات اللواء رافي ميلو، قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي عقب اندلاع حريق في رأس الناقورة شمالي إسرائيل جراء انفجار مسيّرة لـ "حزب الله"..

اعتبر قائد في الجيش الإسرائيلي أن ما أقدم عليه "حزب الله" من إطلاق طائرة مسيّرة تسببت في اندلاع حريق داخل مستوطنة رأس الناقورة شمال إسرائيل، يُمثّل "تجاوزاً لخط أحمر خطير".

والاثنين، أفادت القناة 12 الخاصة باندلاع حريق في مستوطنة رأس الناقورة، جراء انفجار مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله، فيما أظهرت مشاهد بثتها منصات عبرية على تطبيق "تلغرام" لحظة انفجار الطائرة المسيّرة داخل المستوطنة.

وتعقيباً على ذلك، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن اللواء رافي ميلو، قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، قوله: "إلحاق الضرر بالمدنيين ومناطقهم ليس أمراً يمكن قبوله أو التعامل معه كأمر عادي".

ولم يصدر حتى الآن تعليق مباشر من حزب الله على هذه التصريحات.

في المقابل، تقول إسرائيل إن حزب الله يواصل خرق وقف إطلاق النار "الهش" الساري منذ 17 أبريل/نيسان، والممتد حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وأضاف الجنرال الإسرائيلي: "لن نتسامح مع إطلاق النار على الجبهة الداخلية".

وتابع: "اختار حزب الله تصعيد الوضع الأمني في الشمال من خلال استهداف مباشر للسكان المدنيين، اليوم في المطلة وشوميرا وعلى طول الحدود".

ومضى قائلاً: "لقد تجاوز العدو (حزب الله) خطاً أحمر خطيراً وغير مقبول، وسنواصل العمل ضد أي تهديد"، وفق المصدر ذاته.

والاثنين، ارتفعت حصيلة الضحايا في العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي إلى 3,185 قتيلاً و9,633 جريحاً، بعد تسجيل 34 قتيلاً و62 مصاباً خلال 24 ساعة.

وفي الأسابيع الأخيرة، باتت طائرات حزب الله المسيّرة، ولا سيما تلك المعتمدة على تقنية الألياف الضوئية، تثير قلقاً متزايداً داخل إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" نظراً لصعوبة رصدها، داعياً الجيش إلى تطوير وسائل للتصدي لها.

وتعتمد هذه المسيّرات على خيط رفيع من الألياف الضوئية يتدلى تدريجياً من بكرة مثبتة عليها أثناء الطيران، ما يتيح نقل الأوامر والصور مباشرة عبر هذا الخيط بدلاً من موجات الراديو القابلة للتشويش.

كما أنها لا تحتاج إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو إشارات لاسلكية، ما يجعل بصمتها الإلكترونية منخفضة ويصعب تتبعها.

ويواصل حزب الله تنفيذ هجمات على مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، رداً على ما يصفه بخرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/نيسان، والممتد حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.