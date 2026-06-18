الجيش الإسرائيلي ينشر خريطة تظهر احتلاله 10 كيلومترات من لبنان، مؤكدا استمرار وجوده فيها رغم شمول لبنان بالتفاهم الأمريكي الإيراني

إسرائيل تتمسك باحتلال شريط بعمق 10 كلم في لبنان رغم اتفاق ترامب الجيش الإسرائيلي ينشر خريطة تظهر احتلاله 10 كيلومترات من لبنان، مؤكدا استمرار وجوده فيها رغم شمول لبنان بالتفاهم الأمريكي الإيراني

القدس/ الأناضول

نشر الجيش الإسرائيلي، الخميس، خريطة تظهر احتلاله شريطا بعمق 10 كيلومترات من لبنان، مصرا على استمرار وجوده بالمنطقة التي يسميها "أمنية" رغم شمول لبنان بالاتفاق الأمريكي الإيراني.

وقال الجيش بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية إن قواته تنتشر "وفق الحاجة العملياتية" داخل ما سماها "المنطقة الأمنية" على عمق يقارب 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن قواته تواصل نشاطها في المنطقة لـ"إزالة التهديدات وتعزيز الحماية لسكان شمال إسرائيل"، على حد زعمه، مرفقا تدوينته بخريطة توضح نطاق تواجده في جنوبي لبنان.

وبحسب الخريطة، يمتد نطاق الانتشار الإسرائيلي داخل جنوب لبنان عبر قطاعات حدودية واسعة تشمل عددا من البلدات الجنوبية، مع تفاوت في عمق التوغل يراوح بين نحو 6 كيلومترات و10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ويصل في بعض المحاور الغربية والوسطى إلى قرابة 10 كيلومترات، مع امتداد المنطقة المحتلة شمالا باتجاه نهر الليطاني في أجزاء محدودة.

يأتي ذلك رغم أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي وُقّعت الخميس بعد الإعلان عنها الأحد، تنص على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدواناً موسعاً على لبنان، خلّف 3884 قتيلاً و11856 جريحاً، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما وسّعت خلال العدوان الراهن نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

