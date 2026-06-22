زعيم المعارضة يائير لابيد قال إنه بالاتفاق مع رئيس حزب "معا" سيقومان في "الحكومة القادمة بإصلاحات كبرى كان الجميع يخاف منها داخل إسرائيل"..

إسرائيل.. المعارضة تطرح إصلاحات حكومية وسط تصاعد الانتقادات لنتنياهو زعيم المعارضة يائير لابيد قال إنه بالاتفاق مع رئيس حزب "معا" سيقومان في "الحكومة القادمة بإصلاحات كبرى كان الجميع يخاف منها داخل إسرائيل"..

خالد يوسف / الأناضول



طرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، سلسلة إصلاحات داخلية قال إنه سيعمل على تنفيذها بالتعاون مع رئيس حزب "معا" نفتالي بينيت، في حال تشكيل حكومة جديدة، وذلك وسط تصاعد الانتقادات الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الاتفاق الأمريكي الإيراني.

والجمعة، أظهر استطلاع حديث للرأي العام، أن المعارضة ستتمكن من تشكيل حكومة إذا ما جرت انتخابات اليوم بحصولها على 61 مقعدا في الكنيست (البرلمان)، مقابل 49 لمعسكر نتنياهو.

وقال لابيد، في منشور على حسابه عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه "سيقوم بعملية إصلاح كبيرة من بينها تجنيد الحريديم، وإعادة الأمن إلى الشوارع، وخفض تكلفة المعيشة، وتمرير دستور، وإعادة بناء علاقات الخارجية الإسرائيلية".

وأشار إلى أن سلسلة الإصلاحات هذه يعتزم تنفيذها "حال توليه وبينيت الائتلاف الحاكم المقبل".

وتابع: "هذا ممكن، فقط إذا كانت هناك حكومة تعمل من أجل المواطنين، لا من أجل نفسها"، في إشارة إلى حكومة نتنياهو.

والأحد، قالت القناة 12 العبرية إن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات مع المعارضة الإسرائيلية، وسط تقديرات تشير إلى وجود فرصة كبيرة لتغيير الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وتزامنا مع أزمة ثقة وتباينات بين واشنطن وتل أبيب.

وأضافت القناة، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرون أن هناك احتمالا كبيرا لتغيير الحكومة في إسرائيل، وهو ما دفع واشنطن لإجراء اتصالات غير رسمية مع بينيت، وغادي آيزنكوت زعيم حزب "يشار".

وأوضحت أن "الإدارة الأمريكية أعربت عن قلقها إزاء المتشددين في حكومة نتنياهو، وتسعى إلى بناء قواعد شعبية جديدة قبل الانتخابات".

وخلال الفترة الماضية، هاجمت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو واتهمته بالفشل واعتبرت أن ترامب "أذله"، وذلك على خلفية إقصاء الرئيس الأمريكي إسرائيل عن المفاوضات مع طهران.

ورأى سياسيون ومعلقون إسرائيليون أن التفاهم بين واشنطن وطهران كشف تراجع قدرة تل أبيب على التأثير في قرارات واشنطن، وسط اتهامات لنتنياهو بدفع إسرائيل إلى "كارثة سياسية".

والأحد، انتقد ديفيد أزولاي رئيس بلدية بلدة "المطلة" الإسرائيلية، على حدود لبنان الجنوبية، حكومة نتنياهو بشدة، وقال إنها "تخلت عن الشمال (الإسرائيلي) واستسلمت للولايات المتحدة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن أزولاي، قوله إن "حكومة نتنياهو تركت الشمال الإسرائيلي، وتتلقى التعليمات من ترامب".

كما تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجا على سياسات حكومة نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن تداعيات الحرب في المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط، وتخوضان حاليا مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي.

وقبل نشر مذكرة التفاهم، أعلن نتنياهو أنه يجهل تفاصيلها، وأقر بوجود خلافات مع ترامب، وذلك وسط انتقادات رسمية متبادلة بين تل أبيب وواشنطن.