إسرائيل.. المستوى السياسي يطلب من الجيش خطة لتوسيع العدوان على لبنان وفق صحيفة "يسرائيل هيوم"، وذلك عشية جولة محادثات ثالثة تنطلق في واشنطن الخميس بين بيروت وتل أبيب

​​​​​​​زين خليل / الأناضول

أفادت صحيفة عبرية بأن المستوى السياسي الإسرائيلي طلب من الجيش خطة لتوسيع عدوانه على لبنان، وذلك عشية جولة محادثات ثالثة تنطلق في واشنطن الخميس بين بيروت وتل أبيب.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، بقادة الأجهزة الأمنية، لبحث تهديدات الطائرات المسيرة التي يطلقها "حزب الله" ردا على العدوان الإسرائيلي، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

وقالت الصحيفة: "قدم مسؤولو المؤسسة الأمنية لنتنياهو عددا من الحلول التكنولوجية لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة"، دون تفاصيل عن تلك الحلول.

والطائرات المسيرة التي يطلقها "حزب الله" خاصة تلك التي تعمل بتقنية الألياف الضوئية تؤرق إسرائيل، بسبب صعوبة اعتراضها والتشويش عليها، وتسفر هجماتها عن قتلى ومصابين بصفوف الجيش.

ويطلق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيّرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل ردا على خروقاتها الدموية لهدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان ومقررة حتى 17 مايو/ أيار الجاري.



وأضافت الصحيفة أن المستوى السياسي "طلب خلال الاجتماع من الجيش الإسرائيلي تقديم خطة لتعميق مناورته البرية في لبنان".

ويأتي هذا الطلب، عشية انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، الخميس في واشنطن، وفق بيان سابق للخارجية الأمريكية.

وسبق أن عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في واشنطن يومي 14 و23 أبريل، تمهيدا لمفاوضات سلام.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف آلاف القتلى والجرحى، حسب معطيات رسمية لبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.