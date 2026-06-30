إسرائيل.. آيزنكوت رئيس حزب "يشار" يعلن عزمه الترشح لرئاسة الحكومة

إسطنبول/ زين خليل/ الأناضول

أطلق رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت الحملة الانتخابية للحزب، وأعلن عزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء.

جاء ذلك في كلمة له مساء الثلاثاء، لآيزنكوت، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019، وفق هيئة البث العبرية.

وقال آيزنكوت في كلمته: "في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستنتهي ولاية حكومة أكتوبر المريعة، وسيُفتح فصل جديد وأفضل بكثير في تاريخ إسرائيل. إن إسرائيل تستحق فصلاً جديداً، وسنكتبه معاً".

وأضاف: "أقف هنا وأتعهد لكم بأنني سأفعل -كما فعلت دائماً- كل ما يلزم من أجل الدولة، وأنني سأكون جديراً بثقتكم، وسأقودكم نحو المستقبل، وسأقدم قيادة توحيدية متجذرة في تقاليد إسرائيل وتراثها وتوراتها، وأنني سأكون رئيساً لوزراء جميع مواطني إسرائيل".

ووفقاً لآيزنكوت، فإن الانتخابات المتوقع إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام هي "انتخابات حاسمة لأمن إسرائيل ووحدتها وروحها".

وأكد رئيس الأركان السابق أن "الحكومة التي سيرأسها ستعرف كيف تتخذ قرارات شجاعة بشأن القضايا التي تشغل بالنا والتي يتعين علينا حسمها، مثل الأمن وواجب الخدمة والتعليم الرسمي للجميع".

وتابع قائلاً: "سنتمكن في هذه البلاد من الاستثمار وتخصيص ميزانيات ضخمة لإعادة إعمار الشمال والجنوب وتحقيق الازدهار فيهما، وزيادة عديد الجيش لتخفيف العبء بشكل كبير عن الجنود النظاميين وجنود الاحتياط دون المساس بالاحتياجات الأمنية، فضلاً عن الاستثمار الملائم في النظام الصحي والتعليم والنقل والبنية التحتية".

كما تعهد آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية (حكومية) في إخفاق السابع من أكتوبر، "حيث سنتعلم من الماضي ونستعد للمستقبل"، مشيراً إلى أن هذه المهمة تمثل بالنسبة له "واجباً أولياً".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت حركة "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، رداً على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي، مما ألحق أضراراً كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 أكتوبر المقبل، لكن تقارير عبرية تحدثت عن صفقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحريديم لتقديم موعدها إلى العشرين من الشهر ذاته.

ووفق استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" ونشر الجمعة، فإن 34 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن آيزنكوت هو الأنسب لرئاسة الوزراء.

وفي النظام السياسي الإسرائيلي، لا يوجد تاريخ محدد يمنع الأحزاب من بدء نشاطها الانتخابي أو إطلاق حملاتها، بينما تبدأ فترة الحملة الرسمية عادة بعد حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات، إلا أن النشاط السياسي والدعائي مسموح به قبل ذلك.

