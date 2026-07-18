في بيانات منفصلة لوزارات الخارجية في كل من الكويت والأردن وقطر والإمارات ومصر والسعودية ومجلس التعاون الخليجي..

إدانات عربية لهجمات إيران على دول بالمنطقة: انتهاك صارخ للسيادة في بيانات منفصلة لوزارات الخارجية في كل من الكويت والأردن وقطر والإمارات ومصر والسعودية ومجلس التعاون الخليجي..

إسطنبول/ الأناضول

أدانت عدة دول عربية ومجلس التعاون الخليجي، السبت، تجدد "الاعتداءات الإيرانية" على الأردن والبحرين والكويت، واعتبرتها "انتهاكا صارخا لسيادة" تلك الدول، وتهديدا للأمن الإقليمي.

وأكدت وزارة الخارجية في كل من الكويت والأردن وقطر والإمارات ومصر والسعودية إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، في بيانات منفصلة، ضرورة وقف تلك الهجمات.

وكانت الكويت والأردن والبحرين والعراق أعلنت، السبت، التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما أطلقت السعودية تحذيرات وصفارات إنذار.

** الكويت

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، لـ"العدوان الإيراني الآثم" الذي استهدف أراضي البلاد السبت.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن العدوان طال محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، ومنشآت تابعة لقطاع النفط، وعددا من المنشآت الحيوية، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة للمنشآت الحيوية، والمرافق المدنية، والمباني السكنية.

وأكدت أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية يكشف عن "نهج عدواني ممنهج" يستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية، ويعرّض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة.

كما حملت إيران كامل المسؤولية عن هذا "العدوان الغاشم" وتداعياته، مطالبةً إياها بالكف الفوري عن اعتداءاتها.

وشددت على احتفاظ الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.

** الأردن

أدان الأردن تجدّد "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة" على البحرين والكويت.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن تلك "الاعتداءات" اانتهاك سافر لسيادة الدول، وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيد خطير، وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت على تضامنَ الأردن المطلق مع البحرين والكويت ووقوفَه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمُقيمين فيهما.

** قطر

أدانت قطر بأشد العبارات تجدد "الاعتداءات" التي شنتها إيران على أراضي الأردنية والبحرين والكويت.

وقالت قطر، في بيان لوزارة الخارجية، إن تلك "الاعتداءات" "انتهاك صارخ لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".

وأكدت أن استهداف محطات للكهرباء وتقطير المياه في الكويت "يتجاوز كافة الخطوط الحمراء"، ويعد خرقاً سافرًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، وما تضمنه من تأكيد على احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وشددت على أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

** الإمارات

وأدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد "الهجمات الإيرانية العدوانية" على البحرين والكويت والأردن، بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن "هذه الهجمات العدوانية" تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجددت تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت، والأردن، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

** السعودية

أدانت السعودية بأشد العبارات "استمرار العدوان الإيراني الغاشم" على الكويت والبحرين والأردن.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، "وقوفها التام مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار".

وجددت السعودية رفضها التام لما تقوم به إيران من "هجمات سافرة" على البنية التحتية والمنشآت المدنية والحيوية بما في ذلك محطة من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في دولة الكويت.

وشددت على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحفظ أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

** مصر

أدانت مصر الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وعمان، وأعربت عن تضامنها الكامل معها.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن "الاعتداءات الإيرانية" التي استهدفت الكويت والبحرين وعُمان، بما في ذلك الهجمات التي طالت عدداً من المنشآت المدنية والمرافق الحيوية "انتهاك صارخ لسيادة تلك الدول، وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويزيد من حدة التوتر الإقليمي".

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

** مجلس التعاون الخليجي

أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات "الهجمات الإيرانية الغادرة" التي استهدفت البحرين والكويت والأردنية، واستهدافها للبنى التحتية والمنشآت المدنية، ما أسفر عن إصابة عدد من العاملين المدنيين في الكويت.

وأكد البديوي، في بيان، أن ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيدا بالغ الخطورة، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.

وشدد على أن مجلس التعاون يقف صفا واحدا مع البحرين والكويت والأردن، ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

** الهجمات الإيرانية

وكان الجيش الكويتي، قال في 4 بيانات نشرها منذ فجر السبت عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الدفاعات الجوية "تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني".

وفي الأردن، قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر السبت لـ10 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، واعترضتها وأسقطتها.

وفي البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها "اعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية الغادرة" التي استهدفت المملكة.

إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني السعودي، عبر منشورات على منصة "إكس"، إطلاق إنذارات من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمحافظتي ينبع والخرج للتحذير من خطر، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة التهديد.

كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق، إسقاط 5 طائرات مسيرة مفخخة في محافظة أربيل.

وتأتي هذه التطورات ضمن هجمات تشنها إيران على دول خليجية، خلال الأيام الأخيرة، ردا على هجمات أمريكية ضدها.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، السبت، استكمال الموجة السابعة من الهجمات الليلية على إيران.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.