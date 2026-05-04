إدانات عربية للاعتداء الإيراني على ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز

إسطنبول / الأناضول

قطر: الاعتداء الإيراني على الناقلة الإماراتية خرق فاضح للقانون الدولي

مصر: نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

الأردن: ندين الاعتداء الإيراني على الناقلة الإماراتية

سوريا: يجب وقف الاعتداءات الإيرانية التي تزيد التوتر في المنطقة

لم يصدر تعقيب فوري من إيران بشأن بيان للخارجية الإماراتية اتهمت فيه طهران بالاعتداء على الناقلة

أدانت قطر ومصر والأردن وسوريا، الاثنين، الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز.

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية صادرة عن البلدان الـ4، وفق ما رصدته الأناضول، بينما اتهمت وزارة الخارجية الإماراتية، في وقت سابق الاثنين، إيران، بشن هجوم بطائرتين مسيّرتين على ناقلة نفط إماراتية (أدنوك) أثناء مرورها في مضيق هرمز.

وأكدت الوزارة في بيان، أن ذلك "يشكّل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية".

واعتبرت أن "استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي".

وحتى الساعة 19:15 (ت.غ) لم تتبن أي جهة الهجوم على الناقلة ولم تعقب إيران على البيان الإماراتي.

** قطر

وفي ردود الفعل على ذلك، أدانت قطر، في بيان لوزارة الخارجية، بـ"شدة الاعتداء الإيراني الذي استهدف الناقلة الإماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز"، واعتبرته "خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن".

وجددت الوزارة "رفض قطر القاطع لاستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط".

وأكدت أن "حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، واستمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر".

كما شددت على "ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة"، مؤكدة "تضامن قطر الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها".

** مصر

بدورها، أدانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بـ"أشد العبارات الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز".

وأكدت الخارجية أن "استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد وتضمن حرية الملاحة الدولية".

وحذرت من أن "مثل هذه الممارسات تمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة، ولإمدادات الطاقة العالمية، وحرية حركة التجارة الدولية"، مؤكدة "تضامنها الكامل ووقوفها مع الإمارات فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها ومصالحها الوطنية".

** الأردن

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن المملكة "تدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها من مضيق هرمز"، واعتبرته "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأعربت الوزارة عن "رفض هذا الاعتداء"، مؤكدة تضامن الأردن "المطلق مع الإمارات، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتّخذه من خطوات، لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها".

**سوريا

في السياق، أدانت وزارة الخارجية السورية في بيان، استهداف إيران للناقلة، واعتبرته "انتهاكا صارخا لحرية الملاحة الدولية وقواعد القانون الدولي، وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة".

وطالبت الوزارة بـ"تدخل دولي لوقف الاعتداءات الإيرانية التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة"، ودعت إلى "احترام سيدة الدول، وضمان أمن الممرات البحرية الدولية، بما يحفظ الاستقرار الإقليمي والدولي".

وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" هي إحدى أكبر شركات النفط والغاز في العالم، ومملوكة بالكامل من جانب حكومة إمارة أبوظبي، وتضم 20 شركة فرعية مختصة ومشروعات مشتركة.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان، إن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط في هرمز على بعد 145 كيلومترا (78 ميلا بحريا) شمال مدينة الفجيرة الإماراتية، وأضافت أن طاقم السفينة بخير.

وتتصاعد مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، مما ينذر باحتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وبعد حشدها قوات وطائرات مقاتلة، بدأت واشنطن الاثنين، ما قالت إنها عملية لمساعدة السفن التابعة لدول "محايدة" والعالقة في المضيق على العبور، وهو ما اعتبرته طهران خرقا لوقف إطلاق النار.

ومع جمود مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

ونفذت إيران أيضا هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بينها الإمارات، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية.