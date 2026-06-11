إدانات عربية لتجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

القاهرة / الأناضول

أدانت دول عربية، الخميس، تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، واعتبرتها "انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة".

جاء ذلك في مواقف رسمية رصدتها الأناضول، صادرة عن مصر وقطر والسعودية، والإمارات.

وفجر الخميس، تعرض الأردن والبحرين والكويت، لهجمات قالت طهران إنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية، غداة هجمات مماثلة شنتها طهران على الدول الثلاث فجر الأربعاء، عقب ضربات نفذتها واشنطن على مواقع داخل إيران إثر إسقاط مروحية أمريكية.

** مصر

أدانت مصر "الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة" التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن هذه الهجمات "تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية".

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية.

وشددت مصر على أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل ركناً أساسياً من الأمن القومي المصري والعربي.

كما شددت على ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.

** قطر

من جانبها أدانت قطر تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، واعتبرتها "انتهاكاً سافراً لسيادة هذه الدول، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي".

وشددت الخارجية القطرية في بيان على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات "الهجمات غير المبررة" والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

** السعودية

بدورها أدانت الخارجية السعودية تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، واستمرار الاعتداءات على سيادة الدول الشقيقة بما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

ودعت إلى التهدئة وتجنب التصعيد، وتغليب الحكمة بالعودة إلى العمل الدبلوماسي، واستكمال المفاوضات التي ترعاها باكستان وما رافقها من جهود لدولة قطر، "بما يجنب المنطقة وشعوبها تبعات العودة إلى الحرب، ويساهم في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم".

** الإمارات

من جانبها أدانت الإمارات "الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة".

وقالت الخارجية في بيان الأربعاء، إن "هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الثلاث الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها"، معربة عن تضامنها مع الدول الثلاث.

** تجدد الهجمات الإيرانية

والخميس أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف بصواريخ وطائرات مسيرة "أهدافا في قواعد عسكرية" بالكويت والبحرين والأردن، رداً على هجمات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة بإيران.

وقال إن الجيش الأمريكي شن فجر الخميس هجمات صاروخية استهدفت "موقعا ترفيهيا ومجمعا إنتاجيا ومحيط ثكنة عسكرية بمناطق قرب كرج ونظر آباد (شمال غرب)، وقاعدة محلية للحرس الثوري بقضاء بيشوا (شمال)".

وأضاف: "رداً على هذه الهجمات نفذنا هجوما بـ12 صاروخاً باليستياً استهدف مواقع تمركز مقاتلات أمريكية ومنشآت مهمة للجيش الأمريكي في القاعدة الجوية ومركز القيادة والسيطرة في منطقة الأزرق بالأردن".

من جانبها، أفادت السفارة الأمريكية في عمان، عبر موقعها، برصد صواريخ أو مسيرات في المجال الجوي الأردني، داعية رعاياها إلى الالتزام بالبقاء في أماكنهم.

وفي بيان آخر، أعلن الحرس الإيراني أن قواته استهدفت بصواريخ ومسيرات "18 هدفا للجيش الأمريكي" في قواعد "علي السلام" و"أحمد الجابر" الجوية في الكويت و"الشيخ عيسى" الجوية بالبحرين.

وإثر تعثر مفاوضاتهما، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.