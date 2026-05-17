إدانات عربية لاستهداف محيط "براكة" النووية في الإمارات (محصلة) حسب مواقف رسمية صادرة عن السعودية وقطر ومصر وسوريا ومجلس التعاون الخليجي..

إسطنبول/ الأناضول

أدانت السعودية وقطر ومصر وسوريا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، استهداف محيط محطة "براكة" للطاقة النووية في دولة الإمارات، واعتبرته "اعتداءً سافرًا وتصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا" لسيادة الإمارات وقواعد القانون الدولي.

جاء ذلك في بيانات رسمية عقب إعلان المكتب الإعلامي في أبوظبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة في منطقة الظفرة.

وأوضح المكتب أن الحريق نجم عن استهداف بطائرة مسيّرة (لم يُحدَّد مصدرها)، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

التعاون الخليجي

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بأشد العبارات، ما وصفه بـ"الاعتداء الغاشم" على الإمارات عبر ثلاث طائرات مسيّرة، استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وقال البديوي إن هذه الاعتداءات تمثل "تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة"، و"انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية"، محذرًا من تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي وسلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة.

وأكد دعم دول المجلس الكامل للإمارات في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

السعودية

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الذي استهدف الإمارات بطائرات مسيّرة، وأدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة.

وأكدت رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشددة على تضامنها مع الإمارات ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

قطر

وأدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة "الاعتداء على الإمارات بثلاث طائرات مسيّرة، استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية"، معتبرة ذلك "انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وتهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة".

وشددت الدوحة على أن الاعتداءات على دول المنطقة "تجاوزت كل الخطوط الحمراء" باستهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، داعية إلى تجنب التصعيد وخفض التوترات بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

مصر

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانة واستنكار القاهرة لهذا الاستهداف، واعتبرته "اعتداءً سافرًا وتصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي".

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على أن أمن الإمارات ودول الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

سوريا

وقالت وزارة الخارجية السورية إن دمشق تدين بأشد العبارات "الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أراضي الإمارات بثلاث طائرات مسيّرة"، واعتبرت ذلك "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتصعيدًا يهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأكدت وقوف سوريا إلى جانب الإمارات، مشيرة إلى أن استهداف المنشآت المدنية، لا سيما المرتبطة بالطاقة النووية السلمية، يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة.

وكانت الإمارات ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران العسكري على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وحتى بعد بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، تعرضت الإمارات أكثر من مرة لهجمات بصواريخ ومسيرات، قالت إنها أُطلقت من إيران، بينما نفت الأخيرة ذلك.