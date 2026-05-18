حسب مواقف رصدتها الأناضول، صدرت عن قطر والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن، ومجلس التعاون الخليجي

إدانات عربية لاستهداف السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق (محصلة) حسب مواقف رصدتها الأناضول، صدرت عن قطر والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن، ومجلس التعاون الخليجي

إسطنبول / الأناضول

أدانت دول عربية، الاثنين، الهجمات التي تعرضت لها السعودية، الأحد، بطائرات مسيّرة انطلقت من الأجواء العراقية، معتبرة ذلك "تصعيدا خطيرا يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين".

جاء ذلك في مواقف رصدتها الأناضول عن قطر والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، غداة إعلان السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها مجالها الجوي "قادمة من الأجواء العراقية".

** قطر

أدانت قطر في بيان للخارجية "محاولة استهداف السعودية" بطائرات مسيّرة، واعتبرت ذلك "اعتداء مرفوضا وانتهاكا لسيادة المملكة، وتهديدا لأمنها وسلامتها وأمن المنطقة".

وجددت قطر تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

** الإمارات

الإمارات نددت في بيان لوزارة الخارجية بالاعتداءات على السعودية، معتبرة إياها "انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها".

وأعربت عن تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

** الكويت

بدورها، أعربت الكويت في بيان للخارجية عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الذي تعرضت له السعودية".

وعدت ذلك الاعتداء "استمرارا لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأكدت وقوفها إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها.

** البحرين

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، عن إدانة البلاد "للهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أمن واستقرار السعودية باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة قادمة من الأجواء العراقية".

واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي"، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

** مصر

من جهتها، أدانت مصر في بيان للخارجية، محاولة استهداف أراضي السعودية، مؤكدة "تضامنها الكامل معها وموقفها الثابت والداعم في مواجهة أي تهديدات".

وشددت على "التزامها الراسخ بأمن دول الخليج الشقيقة، باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وامن واستقرار المنطقة".

وحذرت من أن "هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي الراهن وتعرقل مساعي التهدئة".

** الأردن

من جانبه أدان الأردن في بيان لوزارة خارجيته، الاعتداء الذي تعرضت له السعودية، معتبرا إياه "انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها، وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

** "التعاون الخليجي"

وأيضا أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي "الهجوم العدائي الذي استهدف السعودية عبر طائرات مسيرة انطلقت من الأجواء العراقية".

وأفاد البديوي في بيان بأن "هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا للأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس استمرار النهج التصعيدي الذي من شأنه تقويض الأمن وتهديد سلامة المنشآت الحيوية والبنية التحتية وأمن المنطقة".

وشدد على أن "أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس"، مؤكدا وقوف دول المجلس "صفا واحدا" مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

** أول استهداف منذ 8 أبريل

والأحد، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، مؤكدة أنها "تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".

ويعد هذا أول هجوم تتعرض له السعودية بعد الخرق الذي طال الهدنة الأمريكية الإيرانية فور بدئها في 8 أبريل/ نيسان.

ولم تحدد الرياض الجهة المسؤولة عن إطلاق الطائرات المسيرة نحو أراضيها، فيما تنشط في العراق فصائل موالية لإيران.

وكانت السعودية ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.