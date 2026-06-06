إدانات عربية لاستهداف إسرائيل الجيش اللبناني ودعوات لتحرك دولي

إسطنبول/ الأناضول

أدانت دول عربية، السبت، استهدافا إسرائيليا للجيش اللبناني أسفر عن مقتل 3 عسكريين، داعية إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومنع التصعيد في المنطقة.

جاء ذلك وفق مواقف رسمية رصدتها الأناضول، صادرة عن السعودية وقطر والكويت والبحرين ومصر والأردن واليمن.

وصباح السبت، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، أن "غارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت ـ الخردلي في النبطية، أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب، وجندي".

وشدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في بيان السبت، على أن قتل إسرائيل 3 عسكريين في جنوب لبنان يشكل "انتهاكا صارخا" لسيادة بلاده وللقوانين والأعراف الدولية، فيما أقر الجيش الإسرائيلي باستهدافهم، مدعيا أنه "يجري تحقيقا" في الحادثة.

** السعودية

أعربت السعودية، في بيان لوزارة الخارجية، عن "الإدانة والاستنكار بأشد العبارات لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان"، مؤكدة "رفضها التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه".

وقدمت "خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب لبنان جراء وفاة أفراد من الجيش اللبناني بينهم ضباط أثناء أداء واجبهم الوطني"، مؤكدة "تضامنها مع لبنان وشعبه أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره".

** قطر

وأدانت قطر، في بيان للخارجية، "الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي ـ النبطية، وأدى إلى مقتل ضابطين وعسكري".

وعدت الدوحة الاعتداء "تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة لبنان وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي".

ودعت وزارة الخارجية القطرية "المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية".

** الكويت

وأعربت الكويت، في بيان للخارجية، عن "إدانة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني"، مؤكدة أنه "انتهاك صارخ لسيادة لبنان ولقواعد القانون الدولي".

وأكدت "الرفض القاطع لاستمرار هذه الانتهاكات، التي تأتي في وقت تبذل فيه جهود دبلوماسية حثيثة لوقف الاعتداءات وتهدئة التصعيد"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.

** البحرين

وأكدت البحرين، في بيان للخارجية، "موقفها الثابت والراسخ في دعم لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية".

وشددت على ضرورة احترام سيادة لبنان واستقلاله، داعية إلى تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان، وتخفيف معاناة المدنيين.

** مصر

من جانبها، أدانت مصر، في بيان للخارجية، "بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف دورية للجيش اللبناني".

واعتبرت الاعتداء "تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة لبنان الشقيق، وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني".

وأكدت مصر "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه".

وحذرت من أن "استمرار هذا التصعيد من شأنه أن يقود إلى مزيد من التوتر والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة".

** الأردن

وأدان الأردن، في بيان للخارجية، "الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني"، وعده "انتهاكا سافرا لسيادة لبنان الشقيق وأمنه واستقراره، وخرقا فاضحا للقانون الدولي".

وأكدت الخارجية الأردنية "ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل فوري، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار".

** اليمن

وأعرب اليمن، في بيان للخارجية، عن "استنكاره الشديد لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان"، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات المتكررة.

وارتفعت حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و593، إضافة إلى 10 آلاف و990 جريحا، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية، بعد تسجيل 35 قتيلا و120 جريحا خلال 24 ساعة، إذ كانت الحصيلة السابقة 3 آلاف و558 قتيلا و10 آلاف و870 جريحا.

وتتصاعد يوميا وتيرة العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى تقدمت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وسورية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.