إحباط محاولة مستوطنين اقتحام المسجد الأقصى وذبح قرابين

القدس / الأناضول

أحبط حراس المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، الجمعة، محاولة مستوطنين إسرائيليين اقتحام المسجد وذبح قرابين.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل مستوطنين في طريقهم إلى المسجد الأقصى، حيث قفزوا على حاجز للشرطة الإسرائيلية في الطريق المؤدي إلى باب حطة، أحد أبواب المسجد.

ويظهر الفيديو حراس المسجد وهم يسارعون لإغلاق باب حطة، ما أحبط محاولة اقتحام المسجد.

بدوره، قال "مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي" الفلسطيني في بيان، إن المستوطنين "كانوا يحملون قربانا حيا، في محاولة لإدخاله إلى داخل باحات المسجد".

وأضاف المركز أن "القربان ذبيحة حيوانية تسعى جماعات الهيكل المتطرفة إلى إدخاله وذبحه في الأقصى".

وحتى الساعة 12:30 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من الشرطة الإسرائيلية أو دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس على الحادث.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى منذ العام 2003 يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارا بوقف الاقتحامات، ولكن دون استجابة من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف منذ عقود جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها في 1980.

