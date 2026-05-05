أونروا: الجرذان تزيد الالتهابات الجلدية في غزة وسط نقص حاد بالأدوية

إسطنبول / الأناضول

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الثلاثاء، من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، جراء تزايد حالات الالتهابات الجلدية نتيجة انتشار الجرذان، وسط نقص حاد في الأدوية ومنع إسرائيل إدخال المساعدات.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "الفلسطينيين في غزة يعانون بشكل متزايد من التهابات جلدية ناتجة عن انتشار الجرذان.. والفئران والقمل والبراغيث والعث".

وأوضحت أن فرقها الصحية تعالج نحو 40 بالمئة من الحالات التي تُقدر بالآلاف، مشيرة إلى أن هذه الأمراض يمكن علاجها بسهولة وبأدوية بسيطة في الظروف الطبيعية، إلا أن نقص الأدوية يحول دون ذلك.

وأضافت أن قطاع غزة يشهد نقصا حادا في الأدوية، ما يحرم أعدادا كبيرة من المرضى، خصوصا الأطفال، من تلقي العلاج اللازم.

ودعت الأونروا إلى السماح بإدخال المساعدات على نطاق واسع إلى غزة، محذرة من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الصحية والإنسانية.

وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة في قطاع غزة، بسبب القوارض والطفيليات الخارجية منذ بداية العام.

وقالت المنظمة إن الظروف "اليائسة والخطيرة" في غزة لا تزال تعرقل جهود التعافي، مشيرة إلى ارتفاع معدلات العدوى بين العائلات.

ورغم دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة، لا تزال الأوضاع المعيشية والصحية متدهورة لـ 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.4 مليون نازح، جراء تنصل إسرائيل من التزاماتها، بما يشمل فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء.

وخلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح.

