أنقرة تهنئ الزيدي لتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية في بيان لوزارة الخارجية التركية تمنت فيه نجاح استكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت.

أنقرة / الأناضول

أبرقت وزارة الخارجية التركية بتهانيها لعلي الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق.

وأعربت الخارجية التركية في بيانها الجمعة عن تمنيها بأن يكون هذا التطور وسيلة خير للشعب العراقي.

وأشار البيان إلى رغبة أنقرة في نجاح العراق باستكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت.

وحاء في البيان: "نهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والمؤسسي الذي نستمده من علاقاتنا التاريخية والإنسانية والثقافية والاقتصادية العميقة مع العراق خلال المرحلة المقبلة، وذلك بما يشمل الأبعاد الإقليمية ."

والاثنين، كلف الرئيس العراقي نزار آميدي، الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب توافق الكتلة النيابية الأكثر عددا (الإطار التنسيقي) على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

ويُعد "الإطار التنسيقي" المظلة السياسية الجامعة للقوى الشيعية الرئيسية في العراق (باستثناء التيار الصدري)، وتأسس عقب انتخابات 2021 لضمان التوازن السياسي، ويضم ائتلافات وازنة يتصدرها "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، و"تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، و"قوى الدولة" برئاسة عمار الحكيم.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية، يعد منصب رئيس الجمهورية من نصيب المكون الكردي ويشغله آميدي، بينما منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ومنصب رئيس مجلس النواب للمكون السني ويشغله هيبت الحلبوسي.

وسبق أن اصطدم ترشيح المالكي بـ"فيتو أمريكي"، إذ شكلت تصريحات ترامب الرافضة له حجر عثرة كبيرا تسبب في تراجع حظوظه في التكليف، ما أدى إلى تشتت الآراء داخل الإطار بين التمسك بالسيادة في الاختيار وخشية العزلة الدولية.