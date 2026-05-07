أنقرة.. تركيا والسعودية تبحثان فرص الاستثمار خلال اجتماع طاولة مستديرة

أنقرة / الأناضول

بحثت تركيا والمملكة العربية السعودية الخميس، فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.



جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة التركي - السعودي الذي استضافه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بالعاصمة أنقرة.

وأعلنت وزارة التجارة التركية على منصة "إن سوسيال" أن نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو، ونائب وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك، شاركا في الاجتماع الذي عقد برعاية المجلس.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول الوضع الحالي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إلى جانب بحث سبل زيادة الاستثمارات المتبادلة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة آفاق تعزيز التعاون في مجال خدمات المقاولات الدولية، وتبادل وجهات النظر حول أنشطة الشركات في هذا الإطار.

وأكد البيان أن الجانبين شددا على أن الإمكانات الاقتصادية القوية والبنية التكميلية التي تتمتع بها تركيا والسعودية من شأنها أن تفتح المجال أمام شراكات أوسع في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.