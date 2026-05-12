أمير قطر يبحث مع وزير خارجية تركيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة في إطار زيارة بدأها هاكان فيدان للدوحة الاثنين، بحسب مصادر دبلوماسية تركية والديوان الأميري

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، جهود خفض التصعيد في المنطقة.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، بأن اللقاء جرى في العاصمة الدوحة التي وصلها فيدان أمس الاثنين، دون تفاصيل عن مدة الزيارة.

من جانبه، أفاد الديوان الأميري القطري، في بيان، بأن أمير البلاد استقبل فيدان اليوم بمكتبه في قصر لوسيل.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، بحسب البيان.

كما ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة إيران، والجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد وترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي.

والاثنين، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهدنة مع إيران باتت في "غرفة الإنعاش"، واصفا الرد الأخير الذي أرسلته طهران، الأحد على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه "غبي".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان، في 11 أبريل/ نيسان، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ويزور فيدان دولة قطر لبحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية، المقرر عقده هذا العام في تركيا.

جدير بالذكر أن "اللجنة الاستراتيجية العليا" تُعد الإطار المؤسسي الأعلى للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها سنويا منذ عام 2015 برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالتناوب بين البلدين.

وأسفرت الاجتماعات الـ11 السابقة عن توقيع 115 اتفاقية تغطي مختلف مجالات التعاون، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025 نحو 1.15 مليار دولار.