خلال اتصال هاتفي، وفق بيان للديوان الأميري القطري

أمير قطر يبحث مع ترامب مساعي تثبيت التهدئة ومواصلة مسارات الحوار خلال اتصال هاتفي، وفق بيان للديوان الأميري القطري

إسطنبول / الأناضول

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، السبت، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساعي تثبيت التهدئة وخفض التصعيد ومواصلة مسارات الحوار، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير تميم مع الرئيس ترامب، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وجرى خلال الاتصال "استعراض آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بما يجنب المنطقة مزيداً من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين".

كما تناول الاتصال "أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، وصون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية".

وأكد الأمير تميم موقف قطر "الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السلمية، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية، بما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم".

يتبع ///