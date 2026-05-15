أمير قطر وولي عهد السعودية يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

عبد السلام فايز/ الأناضول

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه آل ثاني من ولي العهد السعودي، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت الوكالة إن الجانبين بحثا "العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة".

كما تناولا "تطورات الأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا، لاسيما الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأكدا "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يسهم في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي".



وكان البلدان ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية، وقالت طهران حينها، إنها استهدفت "مصالح أمريكية" في سياق ردها على العدوان الذي شنته واشنطن وتل أبيب ضدها.

لكن بعض تلك الهجمات أوقعت قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية وحيوية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، قبل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل/ نيسان الماضي.