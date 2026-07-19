أمير قطر ورئيس وزراء العراق يبحثان الشراكة الثنائية ومستجدات المنطقة

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث أمير قطر تميم بن حمد، ورئيس وزراء العراق علي الزيدي، الأحد، آفاق الشراكة الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائهما في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها الزيدي إلى البلاد، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وأعرب الأمير القطري، وفقا للبيان، عن آماله في "المزيد من التطور والنماء" للعلاقات التي وصفها بـ"الأخوية" بين البلدين.

وفي هذا الصدد، قال البيان إن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات".

وفي سياق متصل، ناقش الجانبان "أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة"، وفقا للبيان.

وأكد الجانبان على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

ويأتي ذلك رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران 2026، تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود متصاعدة من طهران في المنطقة.

ونقل البيان عن الزيدي إعرابه عن تعازيه ومواساته بوفاة الأمير القطري السابق حمد بن خليفة آل ثاني، والذي أعلن الديوان الأميري الأحد الماضي، وفاته عن عمر ناهز 74 عاما.

كما أكد الزيدي تطلعاته إلى أن تسهم الزيارة بتعزيز التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق الأحد، وصل الزيدي برفقة الوفد المرافق له إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة عمل غير محددة المدة، عقب اختتامه زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بدأها في 13 يوليو/ تموز الجاري، وفق وكالتي الأنباء القطرية "قنا" والعراقية "واع".

