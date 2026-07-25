ألبانيز تقول إن مستوطنين والجيش الإسرائيلي يرتكبون معا "مذابح" بالضفة

إسطنبول/ الأناضول

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، السبت، إن مستوطنين والجيش الإسرائيلي يرتكبون معا "مذابح جماعية" ضد مدنيين عزل في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت ألبانيز، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "مذابح جماعية ضد مدنيين عزل بكافة أنحاء الضفة الغربية، فيما تتعرض غزة للقصف".

وتابعت: "مدنيون إسرائيليون والجيش الإسرائيلي يوحدون صفوفهم".

وشددت على أن الأمر "لا يقتصر على (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وعدد قليل من العناصر الفاسدة"، مضيفة: "هذه هي إسرائيل".

وطالبت ألبانيز بـ"حظر السلاح ووقف التجارة الآن" مع إسرائيل، معتبرة أن ذلك هو "ما يقتضيه القانون الدولي".

وأرفقت ألبانيز مع التدوينة فيديو يظهر اعتداءات مستوطنين وجنود إسرائيليين على فلسطينيين بقرية فرعتا شرقي محافظة قلقيلية شمالي الضفة.

وصباح السبت، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إصابة 8 فلسطينيين، بينهم 6 بالرصاص، جراء اعتداء مستوطنين على قرية فرعتا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وشمالي الضفة أيضا، اعتقل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين على الأقل خلال حملة مداهمات واسعة لأحياء وبلدات جنين بالتزامن مع انتشار مكثف وتحركات عسكرية متواصلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن الجيش نفذ عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل، فيما لا تزال تحركاته العسكرية مستمرة في أنحاء متفرقة من جنين.

كما اقتحم الجيش مدينة طوباس ومخيم الفارعة (شمال)، وشرع في حملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل 87 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري.

ومنذ أكتوبر 2023، قتل أكثر من 1182 فلسطينيا وأصيب الآلاف في الضفة الغربية، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.