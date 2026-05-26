أكثر من 1.7 مليون حاج من 165 جنسية يؤدون المناسك وفق هيئة الإحصاء السعودية، مقابل مليون و673 ألفا و230 حاجا في الموسم الماضي..

عبد السلام فايز/ الأناضول

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، الثلاثاء، أن عدد الحجاج للموسم الحالي بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاج وحاجة.

وقالت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1447 هجري الموافق 2026 ميلادي، بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاج وحاجة".

وأضافت أن عدد حجاج الخارج بلغ مليونا و546 ألفا و655 حاجا وحاجة، قدموا من 165 جنسية عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 160 ألفا و646 من المواطنين والمقيمين.

وفي الموسم الماضي، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من الداخل والخارج، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في 2024.

ومع غروب شمس الثلاثاء، تبدأ جموع الحجيج التوجه النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون ليلتهم في أجواء إيمانية عامرة بالذكر والشكر لله على ما أنعم به عليهم من أداء ركن الحج العظيم.

وبدأت مناسك الحج، الاثنين، الثامن من ذي الحجة، بقضاء يوم التروية في مشعر منى، واكتمل تفويج الحجاج إلى عرفات الثلاثاء.