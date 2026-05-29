في هجوم استهدف الخميس ثاني أيام عيد الأضحى، قرى منطقة المرة غربي مدينة بارا، وفق بيان لشبكة أطباء السودان، دون تعليق فوري من قوات الدعم السريع

"أطباء السودان" تتهم قوات الدعم السريع بقتل 27 شخصا شمالي كردفان في هجوم استهدف الخميس ثاني أيام عيد الأضحى، قرى منطقة المرة غربي مدينة بارا، وفق بيان لشبكة أطباء السودان، دون تعليق فوري من قوات الدعم السريع

عادل عبد الرحيم / الأناضول

اتهمت شبكة أطباء السودان، الجمعة، قوات الدعم السريع بقتل 27 شخصا في هجوم مسلح على قرى منطقة "المرة" غربي مدينة بارا، بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وقالت الشبكة (غير حكومية) في بيان: "نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارا، ما أسفر عن مقتل 27 شخصاً بينهم كبار سن وذلك الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري".

وأضافت أن "استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب".

واعتبرت أطباء السودان، أن "استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة".

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين.

ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة (7:55 تغ).

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023 تحارب قوات الدعم السريع الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.