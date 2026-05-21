أطباء السودان: إصابات وتدمير مخازن طبية بقصف للدعم السريع على الدلنج أدى القصف إلى خسائر كبيرة في الأدوية والمستلزمات الطبية، وفق شبكة أطباء السودان

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت شبكة أطباء السودان، الخميس، إصابة 6 أشخاص وتدمير مخازن طبية جراء قصف بطائرات مسيرة لـ"قوات الدعم السريع" وحليفتها "الحركة الشعبية/ شمال"، على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان (جنوب).

وأفادت الشبكة الطبية (غير حكومية) في بيان، بأن قصفا صاروخيا جرى مساء الأربعاء، بطائرات مسيرة نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال، على مدينة الدلنج، تسبب في إصابة 6 أشخاص.

وأضافت أن القصف تسبب أيضا في "تدمير كامل لمخازن الإمدادات الطبية بالمدينة (إحدى إدارات وزارة الصحة)".

وتابعت: "أدى القصف إلى خسائر كبيرة في الأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة لعلاج المدنيين والمرضى في انتهاك متعمد للمؤسسات الصحية والخدمية بالمدينة".

ولفتت "أطباء السودان"، إلى أن استهداف المرافق الصحية ومخازن الدواء "يمثل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المؤسسات المدنية الخدمية".

وأشارت إلى أن تدمير الإمدادات الطبية المتعمد يفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية الحرجة التي يعيشها المواطنون بالدلنج والمناطق المجاورة ويحرم آلاف المرضى من حقهم الأساسي في العلاج والرعاية الصحية.

وحمّلت الشبكة الطبية، قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال، "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين والبنية الصحية".

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بـ"التحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم والعمل على حماية المرافق الصحية والعاملين في القطاع الطبي وفتح تحقيق مستقل لمحاسبة جميع المتورطين في استهداف المؤسسات المدنية والخدمات الإنسانية".

ولم يصدر عن الدعم السريع أي تعليق حتى الساعة 18:50تغ.

وتشهد ولاية جنوب كردفان بجانب ولايتي "شمال وغرب" كردفان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية شمال حليفتها، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالمياً، فضلاً عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.

