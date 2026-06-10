خلال وقفة احتجاجية نظمها أسرى محررون مبعدون من الضفة الغربية إلى غزة أمام مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع

أسرى مبعدون لغزة يطالبون بإنهاء معاناتهم ولم شملهم بعائلاتهم خلال وقفة احتجاجية نظمها أسرى محررون مبعدون من الضفة الغربية إلى غزة أمام مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

طالب أسرى فلسطينيون محررون أبعدتهم إسرائيل لقطاع غزة، المجتمع الدولي بالتدخل لتمكينهم من لقاء عائلاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الأسرى أنهم ما زالوا محرومين من رؤية ذويهم رغم الإفراج عنهم بعد سنوات طويلة من الاعتقال.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها أسرى محررون مبعدون من الضفة الغربية إلى قطاع غزة أمام مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات ونقابات وشخصيات مجتمعية.

وتنتهج إسرائيل سياسة إبعاد الأسرى الفلسطينيين منذ عقود، سواء ضمن بعض صفقات التبادل أو عبر منعهم من العودة إلى مناطق سكنهم.

وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأكتوبر 2025، أبعدت إسرائيل عددا من الأسرى الفلسطينيين إلى قطاع غزة ومصر ضمن صفقات تبادل أسرى وتفاهمات هدنة برعاية دولية.

**صرخة إنسانية

وقال الأسير المحرر جلال الفقيه، إن الأسرى المبعدين يوجهون "صرخة إنسانية" إلى العالم لإنهاء معاناتهم وتمكينهم من لقاء عائلاتهم.

وأضاف أن الأسرى أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان، وكان أملهم بعد الإفراج عنهم العودة إلى أسرهم وأبنائهم، إلا أنهم وجدوا أنفسهم مبعدين إلى قطاع غزة.

وأوضح الفقيه، وهو من قرية عراق بورين جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة، أنه أمضى نحو 23 عاما في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل أسرى عام 2025.

وأشار إلى أنهم كانوا يتوقعون التوجه إلى مصر بعد الإفراج عنهم، لكنهم وصلوا إلى قطاع غزة وما زالوا ينتظرون فرصة لقاء ذويهم.

وقال الفقيه: "أمضينا أكثر من عام وأربعة أشهر في قطاع غزة وسط ظروف الحرب والنزوح والمجاعة، ونناشد العالم النظر إلى قضيتنا من منظور إنساني".

**معاناة مستمرة

بدوره، قال الأسير المحرر إسماعيل الردايدة، الذي أمضى نحو 25 عاما في السجون الإسرائيلية، إن الأسرى المبعدين عاشوا الظروف ذاتها التي عاشها سكان قطاع غزة من نزوح وجوع ومعاناة.

وأضاف الردايدة: "جئنا اليوم لنوجه رسالتنا إلى العالم وإلى مؤسسات حقوق الإنسان والسلطة الفلسطينية من أجل مساعدتنا على السفر ولقاء من تبقى لنا من أهل وأحبة".

أما الأسير المحرر محمد شعلان، من بلدة أبو ديس شرقي القدس، فقال إنه أمضى 26 عاما في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنه وإبعاده إلى غزة.

وأضاف شعلان، أن الأسرى المبعدين يعيشون في الخيام ومراكز النزوح شأنهم شأن آلاف العائلات الفلسطينية التي فقدت منازلها خلال الحرب.

وتابع: "نريد أن نعيش بكرامة وأن نلتقي أهلنا بعد سنوات طويلة من الحرمان، فهذا حق تكفله القوانين والمواثيق الإنسانية لكل أسير يتحرر من السجن".

**مخالفة قانونية

من جانبه، أكد أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين زياد النجار، رفض النقابة لسياسة إبعاد الأسرى المحررين.



واعتبر النجار، أن الإبعاد القسري يخالف أحكام القانون الدولي الإنساني.

وقال إن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة.



وأشار النجار، إلى أن إبعاد الأسرى يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف أن سياسة الإبعاد تفاقم معاناة الأسرى حتى بعد سنوات الاعتقال.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007، حيث يعيش نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون في أوضاع إنسانية كارثية بعد دمار واسع طال مساكنهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.