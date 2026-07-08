أردوغان يلتقي الشرع على هامش قمة الناتو بأنقرة

أنقرة/ الأناضول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره السوري أحمد الشرع، على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

جاء ذلك في إطار لقاءات الرئيس أردوغان الثنائية الأربعاء، ضمن أعمال القمة، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع الشرع، بحسب مراسل الأناضول.

وحضر اللقاء، إلى جانب الرئيس أردوغان، كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، والسفير التركي لدى دمشق نوح يلماز.

واستضافت تركيا، الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.

