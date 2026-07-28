رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس أردوغان في أنقرة إن البلدين سيضاعفان التدفقات النفطية ويعززان مواردهما الاقتصادية

أردوغان يسأل الزيدي عن تزويد تركيا بمليون برميل نفط يوميا فيجيب: "نعم" رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس أردوغان في أنقرة إن البلدين سيضاعفان التدفقات النفطية ويعززان مواردهما الاقتصادية

أنقرة/ الأناضول

سأل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، عن إمكانية تزويد العراق لتركيا بمليون برميل نفط يوميًا، ليجيبه الزيدي: "نعم، صحيح".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه في العاصمة أنقرة، الثلاثاء، عقب مباحثاتهما، حيث وجّه أردوغان سؤالًا مباشرًا إلى الزيدي قائلاً: "أنتم تقولون إنكم تستطيعون تزويد تركيا بمليون برميل من النفط يوميًا؟"، فأجاب الزيدي: "نعم، صحيح.. مليون برميل".

وأكد الزيدي، خلال المؤتمر ذاته، تنامي الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة، مضيفًا: "سنبدأ من الآن العمل على مشروع طريق التنمية".

وأضاف أنه تحدث مع أردوغان بشأن المشروع، وقال له: "الطبيعة أهدتنا نهرين، ونحن نريد أن نصنع النهر الثالث، وهو طريق التنمية، بما يجعل بلدينا نقطة التقاء بين الشرق والغرب".

وجاء تشبيه الزيدي المشروع بـ"النهر الثالث" في إشارة إلى نهري دجلة والفرات، اللذين يمثلان رابطًا جغرافيًا وتاريخيًا بين تركيا والعراق، ومصدرًا حيويًا للمياه والتنمية.

وتابع: "ستكون العلاقة بين العراق وتركيا أكثر تطورًا، وسنعظّم الموارد الاقتصادية، ونضاعف التدفقات النفطية".

ولفت الزيدي إلى أن زيارته إلى تركيا، وهي الأولى منذ توليه منصبه في مايو/أيار الماضي، شهدت توقيع اتفاقيات وعقود تعاون في مجالات الطاقة والنقل والتعليم والمياه.

وأضاف: "نسعى إلى تطوير العلاقات مع تركيا والارتقاء بها إلى شراكة قائمة على الأخوة".

ويمتد مشروع "طريق التنمية" المخطط له لنحو 1200 كيلومتر داخل العراق، ويشمل إنشاء خط للسكك الحديدية وطريقًا سريعًا يربطان ميناء الفاو الكبير، جنوبي البلاد، بالحدود التركية، ومنها إلى شبكات النقل المؤدية إلى أوروبا.

وفي أبريل/نيسان 2024، وقّعت حكومات العراق وتركيا وقطر والإمارات مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في المشروع، وأنشأت آلية وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذه.

ويهدف المشروع إلى تحويل العراق إلى مركز إقليمي لنقل البضائع بين الخليج وأوروبا عبر تركيا، فيما لا تزال آليات تمويله وتنفيذ مراحله من أبرز الملفات التي تبحثها الدول المشاركة.