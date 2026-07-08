أنقرة / الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه طرح قضية غزة في قمة الناتو بأنقرة بإصرار وشدد عليها.

وأكد أن ما يحدث في غزة كارثة بالشرق الأوسط، ويجب إحلال السلام والهدوء فيها بأقرب وقت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، في ختام القمة السادسة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي استضافتها العاصمة أنقرة.

وأشار أنهم ناقشوا التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، مجددا ترحيبه بمذكرة تفاهم "إسلام آباد" التي دعمت تركيا كل مراحلها.

وتابع قائلا: "ندرك بطبيعة الحال صعوبات عملية التفاوض. والمهم هنا هو الحفاظ بالضرورة على إرادة الحل. وحتى لو شهدت العملية تقلبات، فإنني أؤمن في نهاية المطاف بانتصار الحكمة والعقلانية. كما أن العالم يتطلع لمنح فرصة للسلام".

وأردف أنه في الوقت الذي بدأت فيه آمال السلام تنمو من جهة، فإن الهجمات على لبنان، التي فقد فيها ما يقارب خمسة آلاف شخص حياتهم منذ 2 مارس/آذار، لا تزال مستمرة من جهة أخرى.

وأضاف: "يُجبر الناس على النزوح، وتُدمَّر المدن، فيما تتعرض الأراضي اللبنانية للاستيلاء تدريجيا".

كما لفت أيضا إلى استمرار الاحتلال والظلم في غزة بلا هوادة، حيث قُتل 73 ألف مدني بريء، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفيما يخص هجمات إسرائيل بالمنطقة، أوضح الرئيس التركي أن من يربطون أمنهم ببقاء المنطقة غارقة في الفوضى يحاولون إطفاء أي بصيص للسلام مهما كان ضئيلا، مؤكد على أنه لا ينبغي منح أي فرصة لهذه العقلية المدمنة على الحروب.

وأضاف أن المنطقة لم تعد تحتمل مزيدا من التوتر أو الصراعات، فالإنسانية اليوم بحاجة إلى السلام والطمأنينة والاستقرار بقدر حاجتها إلى الهواء والماء.

وقال أردوغان: "طرحت قضية غزة في قمة الناتو بإصرار وشددت عليها. فنحن نرى ما يحدث في غزة كارثة بالشرق الأوسط ويجب إحلال السلام والهدوء فيها بأقرب وقت".