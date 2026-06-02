دعا الوسطاء إلى الوقوف موقفا تاريخيا مع غزة "وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ بنود اتفاق وقف النار" الي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين أول 2025..

أبو عبيدة: عدونا يتوهم إضعافنا باغتيال قادتنا لكنه سيدفع الثمن دعا الوسطاء إلى الوقوف موقفا تاريخيا مع غزة "وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ بنود اتفاق وقف النار" الي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين أول 2025..

غزة/حسني نديم/الأناضول

قال الناطق باسم كتائب "القسام"، أبو عبيدة، إن إسرائيل تتوهم أنها تستطيع إضعاف المقاومة عبر اغتيال قادتها، متوعداً بأن "فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى تدفعها كاملة".

وفي كلمة متلفزة، دعا أبو عبيدة الوسطاء إلى اتخاذ موقف تاريخي تجاه غزة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقال إن "العدو يتوهم أنه يضعفنا باغتيال قادتنا، لكن دماءهم تشكل وقوداً لمسيرتنا في مواجهة التحديات".

وأضاف: "نستذكر جميع الشهداء من أبناء شعبنا وأمتنا وقادتنا، ونحيي صمود عائلاتهم، ونستحضر القادة الشهداء، ومنهم عز الدين الحداد ومحمد عودة، اللذان اغتالتهما إسرائيل مؤخراً".

وأشار إلى أن "الشهيد عز الدين الحداد قاد العمليات الدفاعية في لواء شمال غزة، وكان له دور في التخطيط لعملية 7 أكتوبر 2023".

وخاطب إسرائيل قائلاً: "لدينا قادة نشأوا في ميادين الإعداد والرباط، صقلتهم التجارب والحروب".

وتابع: "بعد استشهاد قادتنا، أبشروا بما يسوؤكم، فلم ينجح الاحتلال في تحقيق أهدافه، وما زالت المقاومة تمتلك قادة يواصلون الإعداد والجهوزية، ولن يحيدوا عن طريق المقاومة".

يتبع///

