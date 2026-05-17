أبوظبي.. حريق قرب محطة نووية إثر استهداف بمسيّرة دون إصابات أو تأثير على السلامة الإشعاعية، حسب المكتب الإعلامي في أبوظبي

عبد السلام فايز/ الأناضول

أعلنت السلطات الإماراتية، الأحد، اندلاع حريق في مولد كهربائي قريب من محطة نووية في أبوظبي، بسبب استهدافه بطائرة مسيرة، دون تأثير على سلامة الإشعاعات.

وقال المكتب الإعلامي في أبوظبي عبر بيان: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة".

وأضاف أن الحريق "ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة (لم يحدد مصدرها) دون تسجيل أي إصابات ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية".

وشدد على أن "الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة، أو جاهزية أنظمتها الأساسية".

من جانبه، أعرب المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، عن قلقه البالغ إزاء الهجوم على محيط محطة براكة للطاقة.

وأوضح في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد، أن السلطات الإماراتية أبلغت الوكالة بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بمولد كهربائي يقع خارج الطوق الأمني الداخلي للمحطة، مؤكدة أن مستويات الإشعاع داخل المحطة طبيعية ولم تُسجل أي إصابات.

وأكد غروسي أن الأنشطة العسكرية التي تهدد السلامة النووية "غير مقبولة"، مجددا دعوته إلى تقييد أي أنشطة عسكرية بالقرب من المنشآت النووية لتجنب خطر وقوع حوادث نووية.

وكانت الإمارات ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران العسكري على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وحتى بعد بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، تعرضت الإمارات أكثر من مرة لهجمات بصواريخ ومسيرات، قالت إنها أُطلقت من إيران، بينما نفت الأخيرة ذلك.