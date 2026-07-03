بحث الجانبان "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية"، بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية

أبوظبي.. الدبيبة ومحمد بن زايد يبحثان توسيع التعاون الاستثماري بحث الجانبان "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية"، بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية

معتز ونيس/ الأناضول

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، الخميس، في أبوظبي، سبل توسيع التعاون الاستثماري بين البلدين.

تأتي المباحثات في وقت تتصدر فيه الإمارات قائمة الشركاء التجاريين لليبيا من حيث الواردات، بقيمة بلغت نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 17 بالمئة من إجمالي الواردات الليبية، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.

وقال بيان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية إن الدبيبة، الذي بدأ الخميس زيارة عمل إلى أبوظبي، التقى محمد بن زايد، بحضور وكيل وزارة الدفاع الليبية الفريق عبد السلام الزوبي.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية".

كما تبادل الدبيبة، ومحمد بن زايد، "وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية".