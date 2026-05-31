شرناق التركية.. مكتبة متنقلة تجوب 60 قرية

شرناق/ الأناضول

أتاحت "المكتبة المتنقلة" في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا لطلاب 60 قرية الوصول إلى الكتب خلال عام واحد، ضمن جهود تعزيز القراءة في المناطق الريفية.

وتم استحداث المكتبة المتنقلة العام الماضي من قبل المديرية العامة للمكتبات والمنشورات التابعة لوزارة الثقافة والسياحة التركية، وتضم رفوفاً للكتب، ومقاعد للقراءة، وأجهزة حاسوب محمولة وخدمة الإنترنت.

وقال مدير الثقافة والسياحة في شرناق جلال باز، للأناضول، إن المكتبة زارت 60 قرية خلال عام، وتقدم خدماتها حالياً من خلال نحو 4 آلاف و800 كتاب.



صورة : Ekrem Payan/AA

وأضاف أن الكتب تُعار للطلاب لمدة شهر، مع زيارات دورية للمدارس، مشيراً إلى ارتفاع عدد الأعضاء من ألفين إلى 4 آلاف خلال عام واحد.

وأكد باز أن المشروع يستهدف إيصال الكتب إلى الطلاب والمواطنين الذين لا تتوفر لهم إمكانية الوصول إلى المكتبات، لافتاً إلى أن شرناق من الولايات ذات الكثافة الشبابية العالية في تركيا.

صورة : Ekrem Payan/AA

من جانبه، شدد مدير مدرسة كايماقام تششمه الإعدادية للأئمة والخطباء، حاجي زيبك، على أهمية المكتبة المتنقلة في ترسيخ عادة القراءة لدى الطلاب وتحسين تحصيلهم الأكاديمي.

وأعرب عدد من الطلاب عن سعادتهم بزيارة المكتبة لقريتهم واستفادتهم من خدماتها.