تعليم مهني بخدمة المجتمع.. طلاب أتراك يرممون المساجد (تقرير) طلاب في ولايتي أضنة ومرسين ينقلون مهاراتهم من الورش الصفية إلى أعمال ميدانية داخل المساجد، ضمن توجه يربط التعليم المهني بالخدمة المجتمعية

أضنة/ يعقوب صاغلام – مصطفى أونال أويصال/ الأناضول



تحولت الدروس التطبيقية لطلاب المعاهد المهنية في ولايتي أضنة ومرسين جنوبي تركيا إلى أعمال ميدانية تخدم المجتمع مباشرة، حيث يشارك عشرات الطلاب في أعمال صيانة وترميم للمساجد، ضمن مشروع يخدم المجتمع ويعزز روح المسؤولية الاجتماعية.

ويتنقل طلاب من تخصصات النسيج والكهرباء والإنشاءات والكيمياء الصناعية من الورش الصفية إلى مواقع العمل داخل المساجد، ضمن مشروع يحمل اسم "شباب مهرة في قلب التعليم".

وفي ولاية أضنة، نفذ طلاب من ثانوية "وقف النسيج التركي المهنية والتقنية" أعمال صيانة داخل مسجد "نوجوده أصلان" في منطقة صاريجام، شملت إصلاح التمديدات الكهربائية وصيانة السجاد، إلى جانب تصنيع سجاد صلاة وستائر جديدة داخل ورش المدرسة.

وقالت مديرة المدرسة جانان آنت، إن "هذه المشاريع تمنح الطلاب فرصة لتحويل المعرفة النظرية إلى خبرة عملية ملموسة".

وأضافت في حديثها للأناضول: "نفخر دائمًا بالمشاركة في هذه المشاريع، ونحاول تلبية احتياجات المساجد شهريًا، سواء في مجالات التنظيف أو النسيج أو الكهرباء والإلكترونيات".

وأشارت إلى أن الطلاب شاركوا مؤخرًا في تنظيف الستائر والسجاد داخل عدد من المساجد، معتبرة أن هذه الأنشطة تساهم في بناء شخصية الطالب إلى جانب تطوير مهاراته المهنية.

من جانبه، قال الطالب محمد كجلي إن مشاركته في المشروع منحته شعورًا بالسعادة والفخر، بينما أكدت الطالبة كارديلان إليش أن العمل داخل أماكن العبادة أضفى على التجربة "معنى إنسانيا مختلفا".

أما إمام مسجد "نوجوده أصلان" رمضان تملكوران، فأشاد بجهود الطلاب، قائلًا إن "تنظيف النوافذ والأبواب بماء الورد بعث شعورًا بالراحة والسكينة داخل المسجد".

ترميم وطلاء في مرسين

وفي ولاية مرسين المطلة على البحر المتوسط، شارك طلاب ثانوية "معمار سنان المهنية والتقنية" في تجديد الواجهة الخارجية لمسجد "الحاج همّت" بمنطقة يني شهر، مستخدمين مواد طلاء جرى إنتاجها داخل ورش المدرسة نفسها.

وشارك 12 طالبًا من قسمي تكنولوجيا الإنشاءات والكيمياء في أعمال استمرت 5 أيام، شملت أيضًا صيانة الأجزاء الخشبية والتمديدات الكهربائية للمسجد.

وخلال زيارته موقع العمل، شكر مدير التربية والتعليم في الولاية محمد أوزدميرجي الطلاب والمعلمين المشاركين، مشيدًا بربط التعليم المهني بخدمة المجتمع.

بدوره، قال مدير المدرسة فاروق أرول إن المشروع ينسجم مع رؤية "نموذج قرن تركيا التعليمي"، الذي يركز على إشراك الطلاب في الإنتاج والعمل الميداني بدل الاكتفاء بالتعليم النظري.

وأضاف للأناضول: "من خلال هذه الأنشطة يتعلم طلابنا مهنتهم عمليًا، وفي الوقت نفسه يساهمون في خدمة المجتمع والحفاظ على القيم الوطنية والروحية".

وأوضح أن الطلاب لا يكتسبون فقط مهارات تقنية، بل يتعلمون أيضًا العمل الجماعي وتحمل المسؤولية والمشاركة في الإنتاج.

كما أشار مدرس قسم الإنشاءات مصطفى جاقر إلى أن المشروع يقدم نموذجًا عمليًا لكيفية تحويل التعليم المهني إلى خدمة مجتمعية مباشرة يشعر الناس بأثرها.

جزء من الثقافة

وقال الطالب إمرة جان إن المشاركة في هذه المشاريع باتت جزءًا من هوية المدرسة، مضيفًا: "لسنا طلابًا يعملون داخل الورش فقط، بل نشارك ميدانيًا أينما وُجدت حاجة".

وأكد الطالب أحمد قبلان أن العمل في مشاريع ذات بعد معنوي يساعدهم على الاستعداد للحياة المستقبلية بصورة أقوى وأكثر وعيًا.

أما الطالب باتوهان أغالار، فأوضح أن الطلاب حرصوا على إنجاز جميع الأعمال داخل المسجد بدقة كبيرة، مضيفًا: "نفخر بأن يتحول جهدنا إلى أعمال نافعة تمس حياة الناس مباشرة".

ويتزايد الاهتمام بالتعليم المهني والتقني في تركيا عبر برامج تربط الطلاب بسوق العمل والخدمة المجتمعية، ضمن توجه حكومي يهدف إلى تعزيز الإنتاج وتأهيل الطلاب مهنيا منذ المرحلة الثانوية.